Inlichtingenbaas: Rusland wil Oekraïne in tweeën delen

Rusland probeert Oekraïne in tweeën te delen, zegt het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten. Volgens Kirilo Boedanov is dat de Russische tactiek nu het niet mogelijk lijkt het hele land in te nemen. ‘Het is net als met Noord- en Zuid-Korea. Rusland probeert twee landen te maken’, aldus Boedanov.