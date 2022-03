Zeker 2,3 miljoen mensen vluchten van Oekraïne naar Polen

Zeker 2,3 miljoen mensen zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne naar Polen gevlucht om een veilig heenkomen te zoeken. Volgens de Poolse grenswacht zijn zaterdag 31.100 mensen Polen binnengekomen.

Het is niet bekend hoeveel mensen in Polen zijn gebleven en hoeveel er zijn doorgereisd naar landen als Duitsland en Nederland. Oekraïners kunnen vrij reizen in de Europese Unie.

Andersom zijn sinds het begin van de oorlog op 24 februari 339.000 mensen Oekraïne binnengegaan vanuit Polen. Het gaat vooral om Oekraïners die zich willen aansluiten bij het leger of mensen in het land willen helpen.

Oekraïne en Polen delen een grens van ongeveer 500 kilometer.