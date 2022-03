In Oekraïne zijn zondag twee evacuatieroutes opgesteld voor mensen die gebieden willen ontvluchten waar hevig wordt gevochten. De corridors zijn in de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk, de route in Donetsk is voor bewoners van Marioepol.

Vicepremier Irina Verestjsjoek zegt dat mensen uit Marioepol de stad ook met hun eigen auto mogen verlaten. Eerder werden mensen vaak met bussen uit de gebieden gehaald.