Tweede zwarte doos gecrasht Chinees vliegtuig gevonden

De tweede zwarte doos van het maandag gecrashte vliegtuig van China Eastern Airlines is teruggevonden, meldt staatspersbureau Xinhua. Het gaat om de doos met de vluchtgegevens van de Boeing 737-800. Woensdag was de zwarte doos met de geluidsrecorder al aangetroffen.

Het vliegtuig met 132 mensen aan boord verongelukte tijdens een binnenlandse vlucht in de bergen bij Wuzhou, een stad in de zuidelijke regio Guangxi. Het is niet duidelijk waar de crash door is veroorzaakt. Alle inzittenden kwamen om het leven. Zaterdag maakten de autoriteiten bekend dat 120 van de 132 slachtoffers zijn geïdentificeerd.