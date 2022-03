Sociaaldemocratische SPD gaat voor verkiezingswinst in Saarland

In de kleine Duitse deelstaat Saarland vinden de eerste regionale verkiezingen plaats sinds de landelijke verkiezingen van vorig jaar. Die werden gewonnen door de SPD, waardoor de sociaaldemocraat Olaf Scholz het bondskanselierschap overnam van de christendemocraat Angela Merkel (CDU).

Ook in Saarland strijden beide partijen om de verkiezingswinst. De twee vormen de huidige deelstaatregering, onder leiding van premier Tobias Hans (CDU). In de peilingen van de publieke omroep ZDF heeft de SPD met Anke Rehlinger als premierskandidaat echter een grote voorsprong op de christendemocraten. Mochten meerdere kleinere partijen, zoals de FDP en de Groenen, de kiesdrempel van 5 procent niet halen, is een absolute meerderheid voor de SPD ook denkbaar.

Saarland, met ongeveer een miljoen inwoners, ligt in het zuidwesten van Duitsland en grenst aan Frankrijk en Luxemburg. De CDU is daar al jaren aan de macht en behaalde bij de vorige verkiezingen in 2017 ruim 40 procent van de stemmen.