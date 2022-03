Al 12 journalisten gedood tijdens oorlog in Oekraïne

Twaalf journalisten zijn omgekomen in Oekraïne sinds de Russen het land een maand geleden binnenvielen. Nog eens tien verslaggevers raakten gewond, van wie sommigen ernstig, tijdens gevechten, maakte procureur-generaal Iryna Venediktova zaterdagavond bekend op Facebook.

‘De wereld de waarheid vertellen over Poetins agressie is dodelijk, twaalf journalisten zijn al omgekomen in de oorlog’, meldde Venediktova. Volgens haar werden de verslaggevers gedood door het Russische leger. Deze informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Tot nu toe zouden 56 vertegenwoordigers van de media zijn aangevallen, onder wie vijftien buitenlanders. Volgens Venediktova waren de buitenlanders Britten, Tsjechen, Denen, Amerikanen, Zwitsers en inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten. Een Amerikaan, een Ier en een Russische journalist kwamen daarbij om het leven.