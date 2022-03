VK: Russen blijven vertrouwen op langeafstandswapens

De Russen blijven heel Oekraïne, ook dichtbevolkte gebieden, bestoken met raketten, meldt het Britse ministerie van Defensie op basis van informatie van de inlichtingendiensten. Het land houdt vertrouwen in langeafstandswapens die vanaf Russisch grondgebied worden afgeschoten om te voorkomen dat eigen vliegtuigen doelwit worden van Oekraïens luchtafweergeschut.

Volgens Amerikaanse rapporten treffen deze Russische wapens echter in 60 procent van de gevallen geen doel. Vanwege bevoorradingsproblemen nemen de Russen waarschijnlijk hun toevlucht tot minder geavanceerde raketten of gaan ze hun vliegtuigen aan grotere risico’s blootstellen, zo verwachten de VS.

Zelfs voordat de oorlog begon, begon Londen informatie van inlichtingendiensten op een ongewoon open manier met het publiek te delen. De regering publiceert al weken dagelijks evaluaties van het verloop van de Russische inval in Oekraïne.