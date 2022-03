Drugs aangetroffen in lichaam overleden Foo Fighters-drummer

In het lichaam van drummer Taylor Hawkins van de Amerikaanse rockband Foo Fighters zijn sporen van tien verschillende stoffen, waaronder THC (de werkzame stof in marihuana), pijnstillers en antidepressiva, gevonden. Dat hebben Colombiaanse onderzoekers zaterdag bekendgemaakt. Of de aangetroffen middelen tot zijn dood hebben geleid, wordt niet gemeld.

De groep Foo Fighters was op toer door Colombia en maakte het verlies van hun bandmaat bekend op sociale media. ‘De Foo Fighters-familie is verslagen door het tragische en vroegtijdige verlies van onze geliefde Taylor Hawkins’, schrijft de band. ‘Zijn muzikale ziel en aanstekelijke lach zullen altijd in ons voortleven’, aldus de band eerder.

Foo Fighters is in 1995 opgericht door Dave Grohl, de vroegere drummer van Nirvana. Hawkins trad twee jaar later toe tot de band. De rockband, vaak omschreven als een van de meeste invloedrijke ooit, bracht in totaal tien studio-albums uit en won twaalf Grammy’s.