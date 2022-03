VS trekken 100 miljoen uit voor civiele veiligheid in Oekraïne

De Verenigde Staten zijn van plan nog eens 100 miljoen dollar (91 miljoen euro) extra uit te trekken voor verbetering van de civiele veiligheid in Oekraïne. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zaterdag gezegd na aankomst in Israël. Hij zal daar overleg voeren, met vermoedelijk de Russische invasie in Oekraïne en de nucleaire onderhandelingen met Iran als belangrijkste aandachtspunten.