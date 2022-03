Biden: er staat ons nog een

De wereld moet er rekening mee houden dat er nog een ‘lang gevecht’ aankomt, zei de Amerikaanse president Joe Biden zaterdag in Warschau bij de afsluiting van zijn tweedaagse bezoek aan Polen. Rusland heeft ‘de democratie gewurgd en probeert dat ook in andere landen te doen’, zei Biden.

‘Wij staan achter jullie’, hield de president Oekraïne nog eens voor. Hij waarschuwde Rusland om geen centimeter op grondgebied van de NAVO te komen. De oorlog in Oekraïne noemde Biden een ‘strategische mislukking’ voor de Russen.

Eerder zaterdag sprak de Amerikaanse president in Warschau met Oekraïense ministers en met de Poolse president Andrzej Duda. Hij zei dat de betrokkenheid van de VS bij de NAVO ‘heilig’ is.