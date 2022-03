Burgemeester Tsjernihiv: stad volledig in puin

De burgemeester van de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv heeft zijn nood geklaagd over de enorme verwoesting die de Russische invasietroepen hebben aangericht. ‘De stad ligt volledig in puin’, zei Vladislav Atrosjenko zaterdag. In de voorbije weken zijn in Tsjernihiv, dat niet ver van de grens met Belarus en Rusland ligt, meer dan 200 burgers om het leven gekomen door het oorlogsgeweld.

Voor de Russische inval telde de stad 285.000 inwoners. Van hen is volgens Atrosjenko meer dan de helft op de vlucht geslagen. Of dat aantal klopt is momenteel niet te verifiëren. De burgemeester vroeg aandacht voor de dramatische situatie van de achtergebleven bevolking. Russische soldaten hebben een belangrijke brug richting Kiev opgeblazen, waardoor het goeddeels onmogelijk is geworden een humanitaire corridor te openen.

Atrosjenko vertelde ook dat de stroom is uitgevallen. Van opgeven wil echter niemand weten.

Cultureel werelderfgoed

Tsjernihiv telt verscheidene middeleeuwse kerken en kloosters. Ten minste twee daarvan hebben schade opgelopen door de beschietingen. Oekraïne streeft ernaar het centrum van de stad als cultureel werelderfgoed aangemerkt te krijgen.

In het zuiden van Oekraïne werden zaterdag opnieuw hevige gevechten gemeld in Marioepol, waar de ravage eveneens ongekend is. De Oekraïense generale staf meldde dat het Russische leger vanuit de lucht en met artillerie zowel civiele als militaire doelen bestookt. Ook op de grond proberen eenheden het centrum van de stad te bereiken. Er zou sprake zijn van hevige straatgevechten.

Grootscheepse reddingsoperatie

Namens het Russische kamp verspreidde de leider van de deelrepubliek Tsjetsjenië, Ramsan Kadirov, videobeelden van zijn strijders die actief zouden zijn in Marioepol. De strategisch belangrijke industrie- en havenstad is de enige sector aan de Azov-zee die Rusland nog niet controleert.

Door de aanhoudende beschietingen zijn grote delen van Marioepol, dat voor de oorlog ruim 400.000 inwoners had, met de grond gelijk gemaakt. Frankrijk wil in samenwerking met Turkije en Griekenland een grootscheepse reddingsoperatie voor de zwaar bedreigde burgerij op touw zetten. Moskou heeft nog niet gereageerd op de plan.