Kyiv: al 59 gebedshuizen beschoten en beschadigd

Volgens de regering in Kyiv nemen de Russische invasietroepen in Oekraïne niet alleen wooncomplexen en ziekenhuizen onder vuur, ook gebedshuizen van allerlei signatuur moeten het ontgelden. De kerkelijke autoriteiten hebben tot dusver 59 gebouwen voor religieuze bijeenkomsten geregistreerd die zijn beschoten. In de meeste gevallen gaat het om orthodoxe kerken.

De meeste schade werd aangericht in en aan Oekraiëns-orthodoxe kerken, die onder het patriarchaat van Moskou vallen en vooral populair zijn in het oosten van het land. Onder meer het klooster Maria-Ontslapenis in Svjatohirsk, een van de heiligste plaatsen van de Russische orthodoxie, is deels verwoest.

Ook zijn een rooms-katholieke en vijf evangelische kerken getroffen, zei de staatsdienst voor nationaliteitenpolitiek en gewetensvrijheid in Kyiv. Verder zijn drie islamitische moskeeën en een joodse synagoge beschadigd door het oorlogsgeweld.

Lokale media maakten zaterdag tevens bekend dat een Holocaust-monument, Drobizkij Jar, aan de stadsrand van Charkov door Russisch vuur is vernield. Dat gebeurde vlak na de inval ook al met het gedenkteken dat in de hoofdstad Kyiv is neergezet wegens het bloedbad van Babi Jar, de massamoord op Joden in 1941. Het monument werd beschadigd door een raketaanval op de aanpalende tv-toren van Kyiv.