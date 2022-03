Daling aantal positieve coronabesmettingen zet door

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen 24 uur opnieuw gedaald en past in een verder afnemende trend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdag- en zaterdagmorgen melding van 28.130 coronabesmettingen. Vrijdag lag dat aantal in een etmaal nog op 35.024 coronabesmettingen, woensdag waren het er nog 42.797.