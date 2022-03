Meeste slachtoffers van Chinese vliegtuigcrash geïdentificeerd

Het vliegtuig van China Eastern Airlines verongelukte maandag tijdens een binnenlandse vlucht in de bergen bij Wuzhou, een stad in de zuidelijke regio Guangxi. Het is niet duidelijk waar de crash door is veroorzaakt. Bij het onderzoek zijn geen sporen van explosieven gevonden, meldt de Chinese luchtvaartautoriteit.

Er wordt nog steeds gezocht naar de tweede zwarte doos. Die bevat de vluchtgegevens. De doos met de geluidsrecorder werd woensdag al aangetroffen. Bij de zoekactie ligt de focus op de honderden meters rondom de plek waar het vliegtuig neerkwam, hoewel een deel van de vleugel 12 kilometer verderop is gevonden.