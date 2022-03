Zes kinderboeken genomineerd voor Woutertje Pieterse Prijs

Voor de 35e Woutertje Pieterse Prijs zijn zes kinder- en jeugdboeken genomineerd. Zaterdag werd de laatste nominatie bekendgemaakt in het KRO-NCRV-programma De Taalstaat. Die is voor het boek De Tunnel, van Anna Woltz. Welk boek wint, is te horen op zaterdag 2 april, in een speciale Kindertaalstaat.