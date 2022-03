Babygorilla Rotterdam en zoon van Bokito heet Ajabu

De babygorilla die medio februari werd geboren in Diergaarde Blijdorp heeft de naam Ajabu gekregen. Dat is Afrikaans voor ‘wonder’. De geboorte van deze Westelijke laaglandgorilla was ook voor de verzorgers een verrassing. Ajabu is een zoon van de befaamde gorilla Bokito.

Het aantal geboortes van deze gorillasoort wordt gereguleerd vanuit het Europese fokprogramma (EEP). Dat betekent dat vrouwtjes langere tijd aan de pil zijn om te voorkomen dat er te veel jongen worden geboren. Ook moeder Aya kreeg anticonceptie maar raakte toch, eerder dan gepland, zwanger.

Aya is de 26-jarige moeder en de vader is Bokito, die inmiddels 25 jaar oud is. Ajabu is zijn tiende nakomeling. Het publiek kon kiezen uit drie voorgestelde namen. Ajabu kreeg de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

De Westelijke laaglandgorilla is in Afrika ernstig bedreigd door de vernietiging van hun leefgebied, stroperij en oorlogen. Veel van het leefgebied gaat verloren door het delven van de grondstof coltan. Dit is een erts die onder meer wordt gebruikt bij de productie van mobiele telefoons.