Opnieuw uitgaansverbod voor inwoners van Kiev

Burgemeester Vitali Klitsjko heeft bij de aankondiging op Telegram gezegd dat het besluit is genomen door het Oekraïense leger, zonder verdere details te geven. Eerder werden ook al strenge uitgaansverboden afgekondigd, die neerkomen op strenge en korte lockdowns.

Het uitgaansverbod komt op dezelfde dag waarop de gouverneur van de regio Kiev bekendmaakte dat Russische troepen het dorp Slavoetitsj hebben ingenomen. Daar woont het personeel van de oude Tsjernobyl-kerncentrale die al onder Russische controle staat. Volgens de gouverneur is een ziekenhuis in Slavoetitsj bezet en is de burgemeester ontvoerd. De claims zijn niet onafhankelijk geverifieerd.