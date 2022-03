Oekraïne en Rusland spreken tien humanitaire corridors af

Oekraïne en Rusland hebben voor zaterdag afspraken gemaakt voor tien humanitaire corridors in het door oorlog geteisterde land. Volgens de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek moeten burgers die Marioepol proberen te verlaten dat in eigen auto’s doen omdat bussen niet door Russische checkpoints komen.

Via de afgesproken vluchtroutes van eerder deze week zijn iets meer dan 37.600 mensen geëvacueerd naar veiligere gebieden in Oekraïne, zei president Volodimir Zelenski vrijdag. Het ging met name om inwoners van Marioepol. De havenstad is ernstig getroffen door de oorlog. Volgens Zelenski is de situatie daar ‘tragisch’ en staat het Russische leger niet toe humanitaire hulp naar de stad te sturen.