Zelenski roept gas- en olielanden op meer te produceren

Zelenski sprak via een videoverbinding op een internationale conferentie in de Qatarese hoofdstad Doha. ‘Ze kunnen veel doen om de gerechtigheid te herstellen. De toekomst van Europa hangt daar vanaf’, zei hij over landen met olie- en gasvelden. ‘Ik vraag jullie de productie van energie te verhogen zodat Rusland begrijpt dat geen enkel land energie kan gebruiken om de wereld te chanteren.’

De Europese Unie is voor circa 40 procent van zijn aardgas afhankelijk van Rusland. De oorlog in Oekraïne wakkert grote zorgen aan dat die toevoer ineens stopt als Rusland de gaskraan dichtdraait of de EU zelf besluit Russisch gas te boycotten. Qatar is een van ‘s werelds belangrijkste producenten van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en kreeg na het begin van de oorlog in Oekraïne het verzoek om meer te leveren aan Europa.

Lng-contracten

De Golfstaat kreeg eerder deze maand bezoek van de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck. Nederlandse bewindslieden grepen een al gepland bezoek aan Abu Dhabi en Dubai aan voor gesprekken over mogelijke leveranties van lng.

Qatar waarschuwde in februari, vlak voor de grootschalige Russische inval in Oekraïne, niet in staat te zijn om alle Russische gasleveringen te vervangen. Zo zijn er al veel langlopende lng-contracten met Aziatische klanten, waardoor volgens Energieminister Saad al-Kaabi slechts een klein deel van de Qatarese lng omgeleid zou kunnen worden naar Europa.