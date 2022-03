Oekraïne: oorlog heeft 136 kinderen het leven gekost

Door de oorlog in Oekraïne zijn 136 kinderen om het leven gekomen, zegt de openbaar aanklager in het land. Daarnaast zouden 199 kinderen door het oorlogsgeweld gewond zijn geraakt. De cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Van de overleden kinderen zijn er 64 gedood in de regio van de hoofdstad Kiev. Vijftig kinderen zijn omgekomen in de regio Donetsk, in het oosten van Oekraïne. Onder Donetsk valt onder meer de zwaar getroffen havenstad Marioepol. Donetsk is daarnaast ook een van de twee regio’s waar voor de Russische invasie een jarenlange burgeroorlog gaande was tussen pro-Russische separatisten en het regeringsleger.