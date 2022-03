ING: vertrouwen beleggers sterk gedaald door oorlog in Oekraïne

Het vertrouwen van particuliere beleggers is hard gedaald door de Russische invasie van Oekraïne. Driekwart van de beleggers denkt dat de oorlog een grote impact zal hebben op de Nederlandse economie, meldt ING in zijn BeleggersBarometer. Volgens de bank zien beleggers de toekomst dan ook somber in.

De graadmeter van ING voor het beleggersvertrouwen daalde van 107 punten in februari naar 68 punten deze maand. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis, ongeveer twee jaar geleden. Iedere stand boven de honderd wijst op optimisme, onder de honderd juist op pessimisme. Twee derde van de beleggers verwacht dat de economische situatie in Nederland de komende tijd verslechtert en denkt er zelf ook financieel op achteruit te gaan.

Voor velen vielen de beleggingsresultaten van de afgelopen maanden tegen. Volgens het onderzoek van ING daalde de waarde van de beleggingsportefeuille van zes op de tien respondenten in maart. Dat was in februari bij nog geen vier op de tien het geval.