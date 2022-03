WHO: 72 aanvallen op artsen en ziekenhuizen in Oekraïne

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 72 verschillende aanvallen geteld op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel. Daarbij zijn zeker 71 doden gevallen en 37 mensen gewond geraakt.

Volgens de WHO nemen de aanvallen op medische faciliteiten en personeel toe. In de meeste gevallen (56) gaat het om beschietingen met zware wapens. Zo werd begin maart het ziekenhuis van Izjoem door een bombardement verwoest, een stad in de buurt van Charkov. Ook werden elf ambulances beschoten. Verder hebben hulpverleners regelmatig te maken met diefstallen en ontvoeringen.

De WHO stelt dat aanvallen op de medische infrastructuur een onderdeel zijn geworden van moderne oorlogsvoering.