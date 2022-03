VK stuurt voedsel naar belegerde Oekraïense steden

Het Verenigd Koninkrijk stuurt 2 miljoen pond (2,4 miljoen euro) aan voedselhulp naar gebieden in Oekraïne die door het Russische leger zijn omsingeld. Vanuit pakhuizen in Polen en Slowakije zullen zo’n 25 vrachtwagenladingen met gedroogd voedsel, conserven en drinkwater naar de betreffende gebieden worden overgebracht, meldt de Britse regering. Oekraïne had om de hulp gevraagd.