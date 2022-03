Bedrijf wil Surinaams gas eerder naar Nederland brengen

Nederlandse huizen moeten binnen drie jaar kunnen worden verwarmd met aardgas uit Suriname. Dat zei directeur Walt Teter van projectontwikkelaar Phoenix Development Company, dat in het Zuid-Amerikaanse land een haven ontwikkelt, op een persconferentie in Paramaribo. Hij wil de plannen voor gasproductie in Suriname naar voren halen.

‘Ik verwacht dat we in 2024 zover kunnen zijn’’, aldus Teter. Hij is ook in gesprek met de Surinaamse regering en het staatsoliebedrijf over de noodzaak van een versnelling van de gasproductie. ‘’Suriname is op dit moment de beste plek om lng te winnen. De bevolking is goed opgeleid, er is geen oorlog en het land is gericht op ontwikkeling.’

Phoenix heeft een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Havenbeheer, dat de verantwoordelijkheid heeft voor de haven in hoofdstad Paramaribo en voor de haven in de kustplaats Nickerie in het westen van het land. Havenbeheer en Phoenix werken daar samen aan de ontwikkeling van een diepwaterhaven en een speciaal industrieterrein van 1500 hectare.

Het is al langer bekend dat de Surinaamse bodem naast olie ook veel aardgas bevat. Tot nu toe was het nog niet rendabel om Surinaams gas naar boven te halen. Nu er echter sprake is van een oorlog in Oekraïne, is de situatie totaal veranderd en kan het Surinaamse gas uitkomst bieden, zo redeneert Teter. Sinds de Russische invasie zijn de prijzen van olie en gas fors gestegen.