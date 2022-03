Fransen werken met Grieken en Turken aan evacuatieplan Marioepol

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat Frankrijk, Turkije en Griekenland een ‘uitzonderlijke humanitaire operatie’ zullen uitvoeren ‘voor iedereen die de Oekraïense stad Marioepol wil verlaten’. Details over het plan, bijvoorbeeld of het uitvoerbaar is zonder Russische medewerking, zijn nog niet bekend.

De belegerde Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol is zwaar getroffen door Russische aanvallen. Er vinden al wekenlang bombardementen plaats. Duizenden mensen zijn volgens de Oekraïense autoriteiten omgekomen. In de stad is bovendien geen watertoevoer, elektriciteit en verwarming meer.