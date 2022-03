Advies aan Hoge Raad om verbod Hells Angels in stand te houden

Advocaat-generaal Bastiaan Assink adviseert de Hoge Raad om het verbod op de Hells Angels-organisaties in stand te houden en dus de uitspraak van het hof over te nemen. Dat zou betekenen dat de wereldwijde organisatie en de Nederlandse Hells Angels hier verboden worden.

Lokale chapters zouden met de uitspraak niet worden verboden, maar de leden zouden dan de naam niet meer mogen gebruiken en de colors van de Hells Angels niet meer mogen dragen. Zowel het Openbaar Ministerie als de Hells Angels zijn tegen de uitspraak van het hof in beroep gegaan. De Hoge Raad doet op 21 oktober uitspraak.

Enkele jaren geleden is justitie een hernieuwd offensief begonnen om zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) via de rechter verboden te krijgen. In 2020 werden bijvoorbeeld Bandidos en Satudarah verboden.