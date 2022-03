Prosus daalt op beurs om afstand nemen van Russische investering

Techinvesteerder Prosus is vrijdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf maakte bekend dat het afstand wil nemen van het Russische autoverkoopplatform Avito, dat het in bezit heeft. Beleggers hielden verder vooral de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. De AEX-index sloot in de plus.