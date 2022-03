Witte Huis: Biden toont in Polen zijn toewijding aan NAVO

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag Amerikaanse troepen bezocht die zijn gestationeerd in Polen, niet ver van de grens met Oekraïne. Het bezoek was onderdeel van zijn tweedaags bezoek aan Polen. Het Witte Huis liet weten dat het bezoek symbool staat voor de toewijding van de VS om de andere NAVO-landen te beschermen, een verplichting die Biden herhaaldelijk als ‘heilig’ heeft omschreven.

Biden bezocht militairen van de 82nd US Airborne Division, de laatste Amerikaanse divisie die afgelopen zomer Afghanistan verliet en die nu deel uitmaakt van de NAVO-strijdkrachten in Oost-Europa. De Amerikaanse strijdkrachten hebben sinds de Russische invasie van Oekraïne hun aanwezigheid in Oost-Europa opgevoerd en hebben inmiddels 10.500 manschappen in Polen gestationeerd. ‘Jullie bevinden je middenin een strijd tussen democratieën en autocraten’, zei Biden tegen de militairen. ‘Wat jullie doen is belangrijk, echt belangrijk.’

Later zal Biden samen met zijn Poolse collega Andrzej Duda een vergadering bijwonen over de humanitaire situatie in Oekraïne en de regio, aldus het Witte Huis. Zaterdag voert Biden in Warschau besprekingen met Poolse leiders en bezoekt hij een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen. Hij zal zijn bezoek later die dag afronden met een toespraak die volgens het Witte Huis ‘belangrijk en betekenisvol’ zal zijn.