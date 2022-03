Celstraf dreigt voor Belgische theatermaker Fabre om wangedrag

De zaak werd drieënhalf jaar geleden, even na de opkomst van de #MeToo-beweging, in gang gezet door een open brief van een twintigtal voormalige leden van Troubleyn, het gezelschap van Fabre. Zij vertelden over een werkvloer waar machtsmisbruik aan de orde van de dag was, met pesterijen, tirades, vernederingen en afgedwongen seks. De getuigenissen bestrijken tientallen jaren.

Het OM acht onder meer bewezen dat Fabre een medewerkster heeft aangerand. Omdat hij haar baas was rekent justitie hem dat extra aan. De twaalf jonge slachtoffers zien hun ‘loopbaan gekraakt, zij betalen al jaren de prijs voor het gedrag van de beklaagde’.

De ook in Nederland gevierde Fabre raakte al eerder in opspraak. Zo liet hij in 2012 voor een filmproject katten op de trappen van het Antwerpse stadhuis omhoog gooien die niet allemaal goed terechtkwamen. Op een tentoonstelling zou hij dat jaar ook vogelspinnen door een doolhof met scheermesjes hebben laten lopen.