Moskou: gas moet straks echt in roebels betaald worden

Rusland heeft het Westen gewaarschuwd dat binnenkort alle aardgasleveringen naar Europa toch echt in roebels afgerekend moeten worden in plaats van in bijvoorbeeld euro’s of dollars. Vrijdag liet het Kremlin weten het staatsgasbedrijf Gazprom formeel de opdracht te hebben gegeven om de betalingen in roebels te gaan afhandelen. Gazprom heeft vier dagen om ervoor te zorgen dat de nieuwe betaalwijze ook echt ingevoerd is.