Poetin zegt dat Westen hele Russische cultuur in de ban wil doen

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag gezegd dat het Westen probeert de hele Russische cultuur in de ban te doen. Aanleiding voor Poetins opmerkingen was de afgelasting van een aantal Russische culturele evenementen in de afgelopen weken, die hij vergeleek met de acties van nazi-Duitsland in de jaren dertig.

Het annuleren, of ‘cancellen’ van de Russische cultuur treft volgens Poetin ook de werken van grote componisten als Pjotr ​​Tsjaikovski, Dmitri Sjostakovitsj en Sergej Rachmaninov. ‘Dezer dagen proberen ze een hele duizendjarige cultuur te annuleren, ons volk’, zei Poetin tijdens een tv-uitzending waarin hij sprak met enkele vooraanstaande culturele figuren. ‘Ik heb het over de geleidelijke discriminatie van alles wat met Rusland te maken heeft. Een tendens die zich in een aantal westerse landen ontvouwt.’

Er zijn de afgelopen weken in het Westen evenementen geannuleerd waarbij Russische culturele figuren betrokken waren die hun steun aan de oorlog hadden uitgesproken. Dat gebeurde bijvoorbeeld met enkele uitvoeringen van klassieke muziek waarbij Valeri Gergiëv, algemeen directeur van het Marinski Theater St. Petersburg, betrokken was, Gergiëv is ook ontslagen als chef-dirigent van de Münchener Philharmoniker en verloor de kans om te dirigeren in La Scala in Milaan, nadat hij de Russische invasie van Oekraïne niet had veroordeeld.

Een ander voorbeeld van een afgelasting vanwege de associatie met Russische culturele figuren is die van het Cardiff Philharmonic Orchestra, dat eerder deze maand Tsjaikovski’s Ouverture 1812 annuleerde. En het Spaanse Teatro Real, een van Europa’s grootste operahuizen, schrapte onlangs optredens van het Russische Bolsjoj Ballet. Veilinghuizen als Christie’s en Sotheby’s hebben de verkoop van Russische kunst in Londen opgeschort.

Behalve met nazi-censuur uit de jaren dertig vergeleek Poetin de behandeling van Russische culturele figuren met die van Harry Potter-auteur J.K. Rowling. Zij werd onderwerp van fel publiekelijk debat na haar opmerkingen over transgenderkwesties.