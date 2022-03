Kremlin: geen grote ramp als Rusland uit G20 wordt gezet

Het is geen grote ramp als de Verenigde Staten en hun bondgenoten erin slagen om Rusland uit de G20 te weren. Dat heeft een woordvoerder van het Kremlin gezegd. Volgens de Russen zijn veel leden van de groep van ‘s werelds belangrijkste economieën toch al verwikkeld in een economische oorlog met hun land. Daarmee doelt Moskou op de harde westerse sancties die zijn ingesteld na de invasie van Oekraïne.

Donderdag zei de Amerikaanse president Joe Biden dat Rusland niet langer deel zou moeten uitmaken van de G20. Andere leden zoals China en Indonesië hebben al uitgesproken dat ze Rusland er niet uit willen zetten. Als Rusland in de club mag blijven, moet de G20 voor volgende bijeenkomsten ook Oekraïne uitnodigen, vindt Biden. Indonesië, dat op het ogenblik de G20 voorzit, heeft voor komend najaar een top belegd. Rusland is uitgenodigd en president Vladimir Poetin is van plan de top bij te wonen.

De G20 is een internationaal forum gericht op economische samenwerking en stabiliteit. Van de twintig leden zijn waarschijnlijk ook India en Brazilië geen voorstander van een boycot van Rusland.