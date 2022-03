Oekraïne: 300.000 huishoudens zonder gas en verwarming

Door de Russische invasie zitten in Oekraïne ongeveer 300.000 huishoudens zonder gas en verwarming, meldt de grootste energieleverancier van het land, Naftogaz.

Het bedrijf zegt te kunnen zorgen voor een ‘relatief stabiele’ gasvoorziening in grote delen van het land, behalve in plaatsen die door de Russen worden belegerd, zoals Marioepol of Charkov.

De baas van Naftogaz eist in een interview met het Duitse tijdschrift Die Zeit dat het Westen het geld voor Russisch gas en olie niet meer overmaakt naar Moskou. De landen zouden het geld op een geblokkeerde rekening moeten storten die pas wordt vrijgegeven als Rusland zich terugtrekt uit Oekraïne.