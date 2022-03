Vliegtuig met Poolse president Duda aan boord maakt noodlanding

Een vliegtuig met aan boord de Poolse president Andrzej Duda heeft vrijdag een noodlanding gemaakt in de Poolse hoofdstad Warschau, meldt zijn adviseur Jakub Kumoch aan het staatspersbureau PAP. Duda was onderweg naar een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden in de Oost-Poolse stad Rzeszow, op zo’n 60 kilometer afstand van de grens met Oekraïne.