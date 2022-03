Rusland meldt 1351 gesneuvelde militairen in Oekraïne

Moskou meldde begin maart 498 gedode soldaten. Volgens Oekraïne en westerse landen ligt het werkelijke aantal veel hoger. De regering in Kiev spreekt over meer dan 15.000 gesneuvelden. In het Westen, onder meer bij het bondgenootschap NAVO, zijn er schattingen van 7000 tot 15.000 gedode Russen. Onder de gesneuvelden zouden zes hoge Russische officieren, onder wie generalen, zijn. Ter vergelijking: het aantal Russische soldaten dat tussen 1979 en 1989 in de Afghaanse oorlog is omgekomen, ligt rond de 15.000.

Het ministerie van Defensie in Moskou zegt zich bij de ‘speciale operatie’ in Oekraïne te richten op de volledige ‘bevrijding’ van de oostelijke Donbas-regio. Daar wonen veel Russisch sprekende Oekraïners en hebben twee gebieden met pro-Russische rebellen zich sinds 2014 afgesplitst. Het departement sluit niet uit dat het leger Oekraïense steden gaat bestormen die zich niet overgeven. De belangrijkste doelen van de eerste fase van de operatie zouden zijn bereikt.