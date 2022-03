Advocaten vinden ‘vergis-scenario’ in neerhalen MH17 niet logisch

Het scenario van het Openbaar Ministerie dat pro-Russische separatisten vlucht MH17 hebben neergehaald omdat ze dachten dat het een militair vliegtuig was, is volgens de advocaten van Oleg Poelatov niet goed onderbouwd. ‘Uit niets blijkt dat iemand dat kan hebben gedacht. Zo is er geen enkel telefoongesprek gevonden waarin bijvoorbeeld een spotter doorgaf dat er een militair vliegtuig aankwam’, zo betoogden de advocaten, die in de ochtenduren ook een alternatief scenario aandroegen voor het neerhalen van het vliegtuig.

De verdediging vindt het ‘niet logisch’ dat MH17, met vele Nederlanders aan boord, is neergeschoten met een Buk-TELAR door de separatisten in Oost-Oekraïne. Zo zijn dergelijke raketsystemen uitgerust met een radar en een professionele bemanning en vlogen die bewuste 17 juli 2014 al talloze andere civiele vliegtuigen voorbij. ‘Het is onverklaarbaar dat het dan toch zo mis is gegaan. Dat geeft niet de geruststelling dat het OM het bij het juiste eind heeft’, aldus advocaat Sabine ten Doesschate voor de rechtbank in Schiphol.

Poelatov, die betrokkenheid heeft ontkend, is de enige van de vier verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen. De anderen - rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko - hebben geen gehoor gegeven aan oproepen om in de rechtbank te verschijnen. Volgens de verdediging moet vrijspraak volgen.

Plausibel scenario

Wat een andere verklaring voor het neerhalen van MH17 is, zo beschrijft de verdediging, is dat er door de Oekraïense strijdmachten een raket is afgevuurd op een op dat moment ongeïdentificeerd vliegtuig dat vanuit Rusland kwam aanvliegen. De strijdmachten waren volgens Ten Doesschate mogelijk in de veronderstelling dat het hier ging om een militaire vlucht, gezien ze gehoord hadden in onderschepte gesprekken van separatisten dat er ‘friendly planes’ zouden komen.

De zogeheten ‘lock’ van deze raket, waarbij een doelwit wordt gevolgd tot het binnen bereik is, kan volgens de verdediging zijn overgesprongen op MH17. Later bleek overigens dat dit ongeïdentificeerde toestel een vliegtuig van Air India was. Dit neerschieten zou dan gebeurd zijn in de buurt van de plaats Zaroshchenske. ‘We bedoelen niet dat dit scenario vaststaat, alleen dat het een plausibel scenario is.’

Het OM heeft eerder uitgebreid betoogd dat alternatieve scenario’s zijn uitgesloten. Zo meldde het dat een onderzoek naar een mogelijke afvuurlocatie bij Zaroshchenske juist aanwijzingen opleverde dat hier geen raket is afgeschoten. De advocaten van Poelatov ronden volgende week hun pleidooi af. De uitspraak staat gepland voor de tweede helft van dit jaar.