Reuters: China zet Russische projecten voorlopig niet door

Het Chinese staatsoliebedrijf Sinopec heeft gesprekken over een grote investering in Rusland voorlopig afgebroken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Hoewel China officieel weigert Rusland te veroordelen voor de inval in Oekraïne en zich ook tegen westerse sancties heeft uitgesproken, zou Beijing zich nu toch zorgen maken dat Chinese bedrijven gestraft worden als ze die sancties overtreden.

Sinopec sprak over een investering van omgerekend ruim 450 miljoen euro in een chemische fabriek samen met het Russische Sibur. Ook zou het bedrijf Russisch gas in China gaan promoten. Sinopec zou een pauze in de gesprekken hebben ingelast toen het bedrijf besefte dat minderheidsaandeelhouder en bestuurslid van Sibur Gennadi Timtsjenko op de sanctielijst van het Westen staat.

Naast Sinopec kijken ook China National Petroleum Corp (CNPC) en China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) sinds de oorlog in Oekraïne hoe de situatie met de sancties tegen Rusland zich ontwikkelt. De drie grote olie- en gasbedrijven werden ook ontboden op het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken om hun banden met Russische partners en operaties in het land te bespreken. Het ministerie zou de bedrijven ook hebben verteld geen overhaaste beslissingen te nemen bij het kopen van Russische bezittingen.

Joe Biden

Die komen op de markt omdat veel Europese en Amerikaanse bedrijven, waaronder Shell, hebben besloten zich terug te trekken uit Rusland. Die ondernemingen willen hun deelnemingen in olie- en gasprojecten van de hand doen.

Eerder deze week zei de Amerikaanse president Joe Biden nog dat China weet dat zijn economische toekomst aan het Westen verbonden is. Biden had ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping al gewaarschuwd dat Beijing spijt zou krijgen als het aan de kant van Rusland blijft staan.