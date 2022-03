Kabinet neigt naar tegemoetkoming ‘pechgeneratie’ vanaf 2025

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af ‘van het aantal maanden zonder basisbeursrecht’, schrijft Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. Ook ‘waar sprake is van een schuld wordt de tegemoetkoming in mindering gebracht’, stelt hij voor. ‘Wie geen schuld heeft opgebouwd, of de schuld heeft afbetaald, krijgt het bedrag uitgekeerd.’

Omdat er aan elk voorstel om de pechgeneratie tegemoet te komen nadelen kleven, heeft Dijkgraaf een aantal opties naar de Kamer gestuurd. Daarbij wordt wel steeds uitgegaan van een bedrag van 1 miljard euro. Studentenbonden zeiden eerder dat dit omgerekend zou neerkomen op 1000 euro per student die onder het leenstelsel viel.

Dijkgraaf zegt dat aan de tegemoetkoming een ‘prestatiebeurscriterium’ zit. ‘Je moet sowieso binnen een aantal jaren afgestudeerd zijn. Dat is sowieso een belangrijk criterium.’ Dat het pas vanaf 2025 kan, komt ook omdat de tegemoetkoming wat ‘uitzoekwerk’ vergt wie waar recht op had, legt de minister uit.