Adyen en Besi aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van betaalbedrijf Adyen en chiptoeleverancier Besi. Techinvesteerder Prosus behoorde tot de grootste dalers na koersdruk in de Chinese techsector, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Beleggers hielden verder vooral de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten.