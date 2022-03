Meer loon en 10 euro extra voor reiskosten voor houtverwerkers

Medewerkers van houtverwerkende bedrijven krijgen meer loon en 10 euro extra reiskostenvergoeding per maand. Dat is de uitkomst van de cao-onderhandelingen, melden vakbonden FNV en CNV. Ook krijgen werknemers op kantoor en op de werkvloer voortaan gelijke salarissen.

CNV-bestuurder Roel van Dijk beseft dat de 10 euro extra reiskostenvergoeding niet als veel klinkt. ‘Maar het is substantieel in deze tijd van hoge brandstofprijzen en dito kosten van levensonderhoud.’ Verder gaan de lonen tot eind maart 2024 jaarlijks met 1,25 procent en 50 euro bruto per maand omhoog. Ook gaat het kantoorpersoneel dat minder dan 40.000 euro per jaar verdiend er nu net zoveel op vooruit als de mensen op de werkvloer. Dat was tot nu toe niet zo.

De cao, die op 1 april ingaat, geldt voor medewerkers van onder meer klompenfabrieken en palletmakers. In totaal zijn dat zo’n 4000 mensen. CNV is ook tevreden dat de nieuwe cao al klaar ligt nog voordat de oude afloopt. Dat komt volgens Van Dijk omdat werkgevers doorhebben dat de vraag naar werknemers groot is.