Duitse ondernemersvertrouwen hard omlaag door oorlog Oekraïne

Het vertrouwen van Duitse ondernemers is in maart hard gedaald door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. In februari nam de vertrouwensindex van onderzoeksinstituut Ifo juist nog flink toe door de hoop dat de piek van de omikrongolf in het land achter de rug was en de maatregelen om het virus in te dammen verder werden versoepeld.

‘Het sentiment in de Duitse economie is ingestort’, zei Ifo-president Clemens Fuest vrijdag in een verklaring. ‘Bedrijven in Duitsland verwachten moeilijke tijden.’ De index die het vertrouwen meet, staat nu op een stand van 90,8 tegen 98,5 een maand eerder. Het vertrouwen zakte daarmee tot het laagste niveau sinds januari 2021.

Over de verwachtingen in de toekomst zijn de Duitse ondernemers nog negatiever geworden. De deelindex voor de toekomstige ontwikkelingen kelderde naar 85,1, van 99,2 in februari. Deze index nam daarmee nog scherper af dan bij het begin van de coronapandemie in maart 2020.

Koopkracht

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING lijken Duitse bedrijven zich te realiseren dat de oorlog grotere gevolgen zal hebben voor de Duitse economie dan corona. Door de oorlog in Oekraïne zijn de vooruitzichten voor de Duitse economie drastisch veranderd. Terwijl een maand geleden de economische vooruitzichten voor Duitsland er goed uitzagen en een sterk herstel in de maak was, is stagflatie nu het meest waarschijnlijke scenario geworden, aldus Brzeski. Stagflatie is een situatie waarin de groei afneemt en de prijzen blijven stijgen.

De stijgende inflatie door de hogere energieprijzen drukt de koopkracht van consumenten. De extra steunmaatregelen van de Duitse regering zullen de negatieve gevolgen van de oorlog volgens Brzeski wel dempen, maar zullen stagflatie niet kunnen voorkomen. De Duitse overheid kondigde donderdag voor 15 miljard euro aan extra steunmaatregelen voor consumenten en bedrijven aan. Het pakket omvat onder meer een tijdelijke accijnsverlaging op brandstof, eenmalige uitkeringen aan huishoudens en gesubsidieerd openbaar vervoer.

De kans op een technische recessie in Duitsland, ofwel twee kwartalen van krimp op rij, is volgens de ING-econoom nu ‘groot’. Daarnaast schroefde hij zijn groeiverwachting voor de grootste economie van Europa voor dit jaar terug tot 1,6 procent, waarmee de terugkeer van de Duitse economie naar het niveau van voor de coronacrisis wordt vertraagd.