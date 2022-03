Inschrijving Vierdaagse niet vol, geen loting nodig

Het is voor het eerst in jaren niet nodig om te loten voor een startkaart voor de Vierdaagse van Nijmegen. De inschrijving sluit vrijdagmiddag. De organisatie verwacht uit te komen op ongeveer 42.000 inschrijvers, terwijl er 47.000 plaatsen zijn. In april start daarom een na-inschrijving voor wandelaars die alsnog mee willen doen.

Het bestuur van Stichting De 4Daagse is niet verrast door het tegenvallende aantal inschrijvingen, zegt woordvoerster Babs Rijke. ‘Mensen zijn nog voorzichtig, omdat corona niet weg is. De oorlog in Oekraïne speelt een rol. Het inschrijfgeld is wat verhoogd en de inschrijfperiode was korter, omdat we moesten wachten op het groene licht voor het evenement in de derde week van juli.’ De Vierdaagse werd in de voorgaande twee jaar afgelast vanwege de coronapandemie.

Er doen net als andere jaren wel ongeveer vijfduizend militaire lopers uit binnen- en buitenland mee aan de tocht. Alleen Canada heeft voor dit jaar en volgend jaar afgezegd, omdat defensie daar kampt met bezettingsproblemen. De militaire deelnemers worden ondergebracht in Kamp Heumensoord, dat vorig najaar nog heeft gediend als noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen. ‘Er zijn afspraken gemaakt dat we Heumensoord deze zomer gewoon kunnen gebruiken. Mocht het toch anders worden dan moeten we met defensie en de gemeente Nijmegen goed piekeren hoe we dat gaan oplossen’, aldus Rijke.

De 104e Vierdaagse is van 19 tot en met 22 juli.