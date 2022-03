Grote uitzenders gaan Oekraïners vanaf april aan werk helpen

Grote Nederlandse uitzendbureaus gaan Oekraïense vluchtelingen vanaf april aan werk helpen. Vanaf dan hoopt het kabinet voor Oekraïners een uitzondering te kunnen maken op de tewerkstellingsvergunning. Er is wel een meldplicht voor de werkgever en ze moeten ook in loondienst.

Randstad probeert banen te vinden voor Oekraïense vluchtelingen wanneer ze aankomen in een gastland als Nederland. Het bedrijf roept alle werkgevers op hun vacatures open te stellen voor deze mensen. ‘Werk heeft het potentieel om veiligheid, waardigheid en onafhankelijkheid te bieden - dingen die ontheemden het meest nodig hebben’, aldus het uitzendbureau.

OTTO Work Force wil Oekraïners vanaf april aan werk helpen in Nederland. Praktische zaken zoals het vertalen van contracten en werkinstructies naar het Oekraïens worden op dit moment geregeld. Het bedrijf is daarnaast volop bezig met de opvang van vluchtelingen in Nederland maar ook in Polen. ‘Het beeld is dat het vooral gaat om vrouwen, kinderen en ouderen’, zegt topman Frank van Gool.

Registratie

De vluchtelingen moeten volgens hem vooral eerst tot rust komen en goede huisvesting krijgen waar ze langer kunnen blijven. Er bellen al wel veel Oekraïners naar OTTO die graag aan het werk willen in Nederland. Dat zijn volgens Van Gool vooral vrouwen.

Manpower zegt wereldwijd vluchtelingen aan opleiding en werk te helpen, als zij een legale status hebben en in het bezit zijn van een werkvergunning. Dit gebeurt ook in samenwerking met vluchtelingenorganisaties. ManpowerGroup heeft een speciaal team ingericht dat werkt vanuit Polen om eerste opvang te regelen. ‘Veel vluchtelingen uit Oekraïne blijven vooralsnog in het buurland. Er zijn momenteel ongeveer 15.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Nederland’, aldus een verklaring van Manpower.

UWV

Voor een tewerkstellingsvergunning is nu nog een arbeidsmarkttoets nodig. Bedrijven moeten daarmee aantonen dat er geen geschikte kandidaten zijn in landen in de Europese Economische Ruimte. Dat maakt het bijna onmogelijk om werknemers van buiten die landen zoals Oekraïne aan te nemen.

De Europese Unie nam op 4 maart dit jaar evenwel de Richtlijn Tijdelijke bescherming aan, waarmee Oekraïners die dat willen al aan het werk kunnen. Als de Arbeidsinspectie bij controle van een werkgever een Oekraïner aantreft, dan wordt gekeken of de werkgever de tewerkstelling heeft aangevraagd bij het UWV. Daarbij wordt al geen arbeidsmarkttoets toegepast. Als de aanvraag nog niet is gedaan, krijgen werkgevers alsnog twee dagen om dit te doen. De aanvraag bij het UWV werkt daarmee nu al in feite als een soort meldplicht.