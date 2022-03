Oekraïense stad Tsjernihiv omsingeld door Russische troepen

De Oekraïense stad Tsjernihiv is zo goed als volledig afgesloten van de buitenwereld door Russische troepen, meldt de regionale gouverneur Vjatsjeslav Tsjaus vrijdag.

‘De stad wordt operationeel omsingeld door de vijand’, aldus Tsjaus in een tv-toespraak. Volgens de gouverneur wordt de stad in het noorden van Oekraïne bovendien beschoten met artillerie en door gevechtsvliegtuigen.

De burgemeester van Tsjernihiv sprak eerder al van een ‘catastrofale situatie’. Volgens Vladislav Atrastsjenko is er geen stroomvoorziening, geen water en geen verwarming. Ook zou de infrastructuur volledig verwoest zijn en er zouden burgers zijn omgekomen door artilleriebeschietingen. Ook het ziekenhuis in de stad met 300.000 inwoners wordt beschoten, waardoor de medische zorg is ingestort.