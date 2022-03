Kiev: aantal Russische eenheden trekt zich terug na verliezen

Volgens een topfunctionaris in de Oekraïense regering, Oleksij Arestovitsj, is de frontlijn in de oorlog na een maand vechten vrijwel ‘bevroren’. De Russen blijven de tweede stad van het land, Charkov, belegeren en bereiden 100 kilometer zuidoostelijker een nieuw offensief voor in de streek van Izjoem.

De Russen hebben eerder ook een link gelegd tussen de Oekraïens-Russische grens bij Marioepol en het in 2014 ingelijfde schiereiland de Krim. Maar er zit niet veel beweging in het front. Marioepol is nog steeds niet geheel in handen van de pro-Russische milities uit het oosten van Oekraïne. Vrijdag zou hier volgens Kiev de mogelijkheid voor burgers bestaan via een humanitaire corridor met eigen vervoer de stad te verlaten.

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben de Russische strijdkrachten met twee raketten een militaire basis aangevallen aan de rand van de stad Dnipro, circa 180 kilometer ten zuidwesten van Charkov. Daarbij zouden veel slachtoffers zijn gevallen. De Russische generaal Igor Konasjenkov zei namens het defensieministerie dat laat op donderdag de grootste olie-opslagplaats van het leger van Oekraïne met kruisraketten is vernietigd. Dat gebeurde volgens hem met Kalibr-precisiekruisraketten die vanaf marineschepen zijn afgevuurd naar de brandstofreserves bij het dorp Kalinovka.