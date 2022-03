Nieuwe staking Gall & Gall, vrijdag zeker 100 winkels korter open

Medewerkers van slijterijketen Gall & Gall staken vrijdag opnieuw. Personeel van zeker honderd winkels doet mee, zegt vakbond FNV. Winkels zijn vier uur korter open, aan het begin of aan het einde van de dag. Vorige week was ook al een actie bij ruim tachtig winkels, die twee uur later openden.