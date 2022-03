Maker Delfts blauw doet goede zaken met Supreme-samenwerking

Porseleinproducent Royal Delft heeft afgelopen jaar flink meer verkocht dan in het eerste coronajaar. De beursgenoteerde maker van Delfts blauw had nog altijd veel last van wegblijvende toeristen door corona, maar een samenwerking met straatmodemerk Supreme zorgde wel voor meer verkopen. Voor dat merk werden onder meer een bord en een biermok gemaakt met een afbeelding van een winkel met het rode Supreme-logo. Ook met de Johan Cruijff Arena was er een lucratieve samenwerking. Ter ere van het 25-jarig bestaan van het stadion werden porseleinen stadions gemaakt.