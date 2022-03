Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na winsten op Wall Street

De chipbedrijven zullen vrijdag naar verwachting in de belangstelling staan op de Amsterdamse beurs. Op Wall Street lieten de grote Amerikaanse chipmakers donderdag stevige winsten zien door optimisme bij beleggers over de vooruitzichten voor de sector. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

De Britse premier Boris Johnson zei ‘niet optimistisch’ te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin werkelijk vrede wil en dat de aanvallen op Oekraïense steden alleen maar heviger zullen worden. De Amerikaanse president Joe Biden brengt vrijdag en zaterdag een bezoek aan Polen. Hij spreekt er onder meer met zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. In de Aziatische regio lieten de aandelenmarkten vrijdag een gemengd beeld zien. In Tokio ging de Nikkei 0,1 procent hoger het weekeinde in. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,7 procent lager door flinke koersverliezen in de Chinese techsector.

Chipbedrijven

Op het Damrak zullen ASMI, Besi en ASML mogelijk bewegen op de sterke koerswinsten bij Amerikaanse branchegenoten. De fabrikant van videokaarten en chipsets voor moederborden Nvidia werd bijna een tiende meer waard dankzij positieve analistenrapporten. Chipmakers als Intel, AMD en Applied Materials gingen in het kielzog van Nvidia tot bijna 7 procent omhoog.

Eurocommercial Properties kwam nog met jaarcijfers. De investeerder in winkelvastgoed zag het resultaat in het afgelopen jaar iets dalen. Ook liepen de huurinkomsten wat terug. Het dividend werd wel flink opgeschroefd. Volgens het concern ligt het aantal bezoekers van de winkelcentra van het bedrijf nog altijd onder dat van voor de coronacrisis, maar geven de bezoekers per saldo wel meer uit.

Slot donderdag

De Europese beurzen lieten donderdag weinig beweging zien. De AEX-index sloot uiteindelijk met een min van 0,1 procent op 720,85 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent. Londen won 0,1 procent. Wall Street ging daarentegen stevig vooruit. De Dow-Jonesindex won 1 procent tot 34.707,94 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 1,9 procent.

De euro was 1,1025 dollar waard, tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 112,49 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 119,35 dollar per vat.