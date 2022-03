Omroepen geven Ongehoord Nederland kans zich te bewijzen

Het College van Omroepen van de NPO geeft de omstreden nieuwe aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON) de kans zich te bewijzen. Dat laat voorzitter Arjan Lock van het college weten in een reactie op het toenemende aantal klachten over uitzendingen van ON. Bij de ombudsman kwamen vele tientallen klachten binnen dat het nieuwsprogramma van Arnold Karskens en zijn omroep nepnieuws zou verspreiden en racistisch zou zijn.