Verwarring over zwarte doos van neergestort Chinees vliegtuig

Er is verwarring over de tweede vluchtrecorder van het vliegtuig dat maandag neerstortte in het zuiden van China. De Chinese luchtvaartautoriteit CAAC liet vrijdag via WeChat weten dat de zwarte doos was gevonden, maar verwijderde dit bericht na enkele minuten. Even later meldde staatspersbureau Xinhua juist dat de vluchtrecorder nog niet terecht is.